Loosdrechtse snackbar start 'drive': bestelling op dak van je auto

Het was een harde klap voor de ondernemers toen ze het nieuws hoorden. "Ik kan maar beter niet zeggen wat m'n eerste gedachten waren. 'Heel erg vervelend' is de netste manier om het te omschrijven", vertelt Erdal. "Ergens in m'n achterhoofd had ik wel het idee dat het er wel een keer aan zou kunnen komen, maar goed als het moment echt daar is baal je ontzettend."

Drive

De snackbarhouders zaten maandagochtend in een lege zaak en vroegen zich af hoe het nou verder moest. "Toen keken we om ons heen en zagen we een groot parkeerterrein en toen dachten we als we nou bezorgen tot op het parkeerterrein. Dan komen de mensen het een beetje afhalen, maar houden we ons wel aan de regels van het bezorgen." Zo is de Schakel Drive geboren.

Het idee is simpel. Je bestelt telefonisch en krijgt een tikkie per sms. Ze vragen in welke auto je komt afhalen en zetten vervolgens je bestelling op het dak van de auto. "We roepen nog even eet smakelijk en maken ons weer uit de voeten", lacht hij.

En daar wordt al gretig gebruik van gemaakt de eerste dag. Iedereen vindt het een leuke actie en gunt het de snackbar ook. Nu gaat alles goed, maar als het straks drukker wordt, zal het een uitdaging worden om de auto's te vinden op het parkeerterrein. Maar ze gaan proberen dit drie weken vol te houden. "Zolang het gaat en de bestellingen gaan goed mee, dan gaan we het volhouden", besluit Erdal.