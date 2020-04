Tablets voor bewoners van verzorgingshuizen in de gemeente Koggenland

URSEM - Verzorgingshuizen in de gemeente Koggenland hebben in totaal zestien tablets cadeau gekregen van de gemeente. Bij verzorgingshuis De Rustenburcht in Ursem kwam burgemeester Jan Franx de tablets zelf brengen: "Wij willen de binnenwereld weer naar buiten brengen en hebben daarom twee tablets voor jullie."

Toen de bewoners te horen kregen dat er tablets beschikbaar zouden worden gesteld, waren ze direct enthousiast. "De bewoners zeiden gelijk: wanneer kunnen we met de tablets aan de slag?", vertelt Marieke.

Een droevige situatie

De gemeente is blij dat ze wat kunnen doen voor de ouderen in hun gemeente. "Het is niet prettig als je opgesloten zit in een huis en niet naar buiten kunt. Dat is gewoon intriest. Op deze manier kunnen we het in ieder geval wat leuker voor ze maken."