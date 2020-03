Oma wordt verrast door rondrijdende videoboodschap: "Schitterend!"

ANDIJK - Rondrijden met videoboodschappen voor ouderen die hun kinderen, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen niet kunnen zien. Dat is wat Mark van der Pol deze dagen tijdens de coronacrisis doet. "Om vreugde te brengen in deze troosteloze tijd", vertelt hij als hij een videoboodschap via een ledscherm op een volkswagenbusje laat zien aan mevrouw Bouwhuis in Andijk.

Op het tv-scherm wordt een video vertoond van de kleinzoon van mevrouw Bouwhuis. "We willen even zeggen dat we veel aan u denken. Als het kan en mag, dan komen we snel weer bij u langs'', vertelt hij samen met zijn vrouw en baby.



Van der Pol is blij dat hij dit kan doen voor de maatschappij. Hij heeft een filmproductiebedrijf in Zwolle en het werk liep wat terug. Samen met zijn team zijn ze op dit idee gekomen. "We proberen persoonlijke boodschappen te maken, die we vervolgens overbrengen naar de mensen die het zo hard nodig hebben", vertelt hij verder.

"Schitterend!"

Mevrouw Bouwhuis is dolblij met de boodschap van haar kleinzoon en zijn gezin. Ze roept meerdere keren vanaf het balkon: "Schitterend!" Andere flatbewoners genieten ook volop mee, als er na de videoboodschap nog wat vrolijke muziek wordt afgespeeld. "Enig, prachtig en hartstikke leuk", roepen de flatbewoners vanaf hun balkon terwijl ze in de zon staan te luisteren naar de muziek.