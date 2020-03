Meerdere tips over diefstal schilderij Van Gogh uit Singer Laren

Een woordvoerder van de politie zegt dat er nog steeds tips binnenkomen, al kan hij geen aantallen noemen. "We nodigen mensen ook nog steeds uit om informatie of beveiligingsbeelden met de politie te delen. We zijn volop bezig met het onderzoek, maar het is te vroeg om te zeggen hoe het onderzoek vordert."

De politie doet onderzoek naar de diefstal met meerdere specialisten, zoals forensische onderzoekers, de tactische recherche en kunstroofexperts van de landelijke recherche.