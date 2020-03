Heerhugowaardse jongeren bakken taarten voor 'mensen die bijzondere dingen doen'

HEERHUGOWAARD - De jongeren van het Heerhugowaardse loopbaancentrum Voor-Werk, onderdeel van Parlan Jeugdhulp, bakken de komende tijd taarten voor 'mensen die bijzondere dingen doen' en eenzame ouderen. Inmiddels hebben ze dertig bestellingen ontvangen. Op gepaste afstand wordt al het lekkers de komende dagen bezorgd.

"We zijn een leerwerkbedrijf voor jongeren die leerplichtig zijn, maar door omstandigheden tijdelijk niet naar school kunnen", vertelt Mariska Arends, jeugdzorgwerker bij Voor-Werk. Het gaat hierbij om jongeren in de doelgroep van 12 tot 21 jaar met diverse problemen. "Deze jongeren vinden vaak geen aansluiting bij het onderwijs. Wij proberen ze te helpen bij het maken van de juiste keuzes en het opbouwen van een goede dagstructuur." Structuur Structuur is voor deze jongeren volgens Mariska Arends enorm belangrijk. "Sommige jongeren hebben wel een jaar thuis gezeten voordat ze bij ons kwamen. Ze hadden net hun leven een beetje op de rit en nu kunnen ze door het heersende virus niet meer naar de dagbesteding toe." Omdat dit de jongeren behoorlijk van slag maakt, hebben de medewerkers van Voor-Werk besloten om iedere dag twee of drie jongeren naar het loopbaancentrum toe te laten komen. "De jongeren werken allemaal op een andere werkplek van Voor-Werk. Op deze manier kunnen we de maximaal gestelde afstand tussen mensen waarborgen."

Bestellingen "We wilden met deze jongeren graag iets speciaals organiseren. En toen dachten we, hoe mooi zou het zijn als wij taarten gaan maken voor onder meer mensen die bijzondere dingen doen en eenzame ouderen", vertelt Mariska. Inmiddels hebben de jongeren van Voor-Werk dertig taarten op bestelling staan. "Mensen kunnen een persoon bij ons aanmelden waarvan zij vinden dat die een taart verdient." De taarten worden - zoveel mogelijk per fiets en op gepaste afstand - de komende dagen overhandigd aan de desbetreffende personen. Persoonlijk berichtje

Bij elke taart zit een klein berichtje met een persoonlijke boodschap waarin de waardering voor die persoon wordt uitgesproken. Elke taart heeft een eigen verhaal. "Vandaag is een taart overhandigd aan een opa en oma die hun kleinkind van negen sinds zes jaar opvoeden. Verder gaan wij in de loop van deze week een taart langsbrengen bij een medewerker van het ziekenhuis in Alkmaar. Hij heeft de afgelopen weekenden doorgewerkt om alle vragen rondom corona te beantwoorden en testen te regelen."

De actie zal voorlopig worden voortgezet. De jongeren en de medewerkers van Voor-Werk hopen nog veel taarten voor bijzondere mensen en eenzame ouderen te mogen bakken de komende tijd.