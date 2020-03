Ruud en Nathalie bakken 120 oliebollen en appelflappen voor ouderen

HEERHUGOWAARD - Ondanks dat Ruud Lute deze week hard werkte in de slagerij van de Vomar, wilde hij dit weekend toch zijn handen uit de mouwen steken. Met zijn vrouw Nathalie bakte hij 120 oliebollen en appelflappen voor ouderen.

De oliebollen leverde hij vanmiddag af bij de Raedstede in Heerhugowaard. Zelf uitdelen aan de ouderen was er niet bij. "Ik heb ze gebeld en om 14.45 uur stond er een karretje voor de deur om de oliebollen en appelflappen op te zetten. Een personeelslid heeft ze eraf gehaald. En om 15.00 uur zaten de ouderen aan de koffie met een verse oliebol erbij", zegt Ruud tegen NH Nieuws.

"Ik hoop dat andere mensen ook denken: 'Hé, dat is een goed idee"

Door zijn verhaal te vertellen, hoopt Ruud anderen te inspireren om ook iets te doen. Hij wilde zelf iets bijdragen, ondanks dat hij zelf lange dagen maakte in de slagerij van de Vomar deze week. "Ik hoop dat andere mensen ook denken: Hé, dat is een goed idee!"

Ruud is zo'n 3 uur bezig geweest. Van een collega kreeg hij 10 pakken oliebollenmix die over waren. En met zijn eigen voorraad was dat goed voor een heleboel oliebollen. Als Ruud volgend weekend tijd heeft, gaat hij weer iets bedenken om te doen. "Ik verzin dan wel weer iets anders."