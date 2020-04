Alkmaars ziekenhuis bedolven onder reacties na oproep voor vrijwillige chauffeurs

Het zijn idioot hectische tijden voor iedereen in het Noordwest Ziekenhuis, maar de coördinator van de speciaal opgerichte 'coronaplanning' heeft het wel heel erg druk. Sylvia Bommer heeft de afgelopen weken alle roosters moeten omgooien om personeel van de wat rustiger vestiging Den Helder op de coronalocatie Alkmaar te plaatsen.

En dat brengt de nodige problemen met zich mee. Zo moeten de verplegers uit de Kop van Noord-Holland voor hun nachtdiensten 's avonds laat richting Alkmaar en 's morgens vroeg na hun dienst weer terug naar huis. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Sylvia Brommer van de coronaplanning: "Wij vragen al zoveel van onze medewerkers, dan kunnen we ze eigenlijk niet na een lange nacht nog in de auto laten stappen. Het risico dat je in slaap valt achter het stuur tijdens die lange tocht naar huis is gewoon te groot."

Hartverwarmend

Zonder hulp van buitenaf redt het ziekenhuis het niet en dus werd er hulp gevraagd. Bij de vrijwilligerscentrale deed Noordwestziekenhuis een oproep voor vrijwilligers die de verplegers heen en weer willen rijden.

En die oproep blijkt niet aan dovemansoren gericht. Massaal stromen er reacties binnen. Zoveel, dat het ziekenhuis nu vraagt om niet meer op de oproep te reageren. Bommer: "We vinden het hartverwarmend dat er zoveel mensen zijn die hun hulp aanbieden. We zijn daar echt heel erg blij mee. Binnen no time konden we de oproep intrekken."

Om de veiligheid te waarborgen mogen de vrijwillige chauffeurs niet met hun eigen auto komen. Ze rijden in een speciale bus waar iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar kan zitten.