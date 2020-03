Ouderen op balkon dansen mee op muziekfeestje in Velserbroek: "Dit is troost"

VELSERBROEK - Het was eventjes feest voor de ouderen op de Aletta Jacobslaan in Velserbroek. Vanaf de straat werden er nummers als 'una paloma blanca' gezongen zodat de bewoners, die voornamelijk onder de risicogroep van corona vallen, even hun zorgen konden vergeten. "Muziek is een heel mooi middel om elkaar van afstand een boodschap over te brengen", vertelt Mick Flieringa, coördinator van het centrum.

Op straat stond een zangeres te zingen, personeel deed een dansje en de ouderen stonden met hun handen in de lucht mee te genieten vanaf hun balkon. "Er wonen 150 mensen daar, dus we bereiken in één klap heel veel mensen. 90 procent zit in de risicogroep en sommigen zijn nog extra kwetsbaar", legt Flieringa uit. Vorige week werden de ouderen ook verrast met een orgel. Flieringa: "Er was zoveel waardering en enthousiasme vanuit de bewoners, het leek een goed idee om nog zoiets te doen. Mensen konden op hun balkon staan en zo meegenieten. In deze tijden huilen we samen, en dit is troost." Bekijk hieronder een filmpje met de draaiorgel:

