Volkszanger Mick Harren zingt demente ouderen in Enkhuizen toe

"Het wordt heel hartelijk ontvangen, zo'n groot enthousiasme had ik niet verwacht", aldus Harren. Zowel het verzorgingspersoneel als de bewoners wil hij een hart onder de riem steken. Maar het gevaar is dat mensen van buitenaf komen kijken. Harren: "En daarom let ik ook extra op en heb een oproep online staan dat het niet voor toeschouwers is bedoeld".

Harren treed door heel het land op, in overleg met verzorgingshuizen. "Het moet wel kunnen, en er moet de ruimte zijn om vrij te kunnen gaan en staan op 1,5 meter afstand. Maar ik word hier heel blij van dat ik dit mag doen."