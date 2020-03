Haarlemse welzijnsorganisaties delen tulpen uit aan ouderen

HAARLEM - Waar het normaal gesproken bruist van de gezelligheid in de Haarlemse buurtcentra, is het sinds de beperkende maatregelen tegen het coronavirus stil. De vrijwilligers proberen het contact te onderhouden met de ouderen, door bij ze langs te gaan met een bloemetje.

Zo'n duizend ouderen in Haarlem-Oost, Noord en Schalkwijk krijgen een bosje tulpen van de de vrijwilligers van welzijnsorganisatie DOCK Haarlem. Tila gaat op pad voor de deelnemers van haar knutselclubje op vrijdag, die ze nu moeten missen. Met plastic handschoenen aan en op een afstand van minstens anderhalve meter legt ze het bosje neer voor de deur.

"Het is altijd leuk als je aandacht krijgt", zegt Gita als ze dankbaar het bosje opraapt. En ook mevrouw Collignon is erg blij met de bloemen. Maar ook met het praatje dat ze even met Tila kan voeren. En dat is juist de bedoeling van de welzijnsorganisatie. Bij het bosje bloemen zit dan ook een kaartje met het telefoonnummer van de 'Altijd Contact Lijn'.

De lijn is bedoeld voor Haarlemmers die een praatje willen maken of hulp nodig hebben. Het speciale telefoonnummer is 088 - 855 5195.