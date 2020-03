Online Open Dag bij Inholland Alkmaar: "We hopen er in september weer vol voor te gaan"

"We zijn natuurlijk heel druk bezig met online onderwijs, maar tegelijkertijd hopen we er in september weer vol voor te gaan", zegt Peter Scheffer, persvoorlichter Inholland. "Normaal gesproken kunnen jongeren zich oriënteren op een studie door middel van een Open Dag, maar alle gebouwen zijn dicht dus dan doen we het maar online."

Activiteiten

Volgens Scheffer is de afgelopen twee weken ontzettend hard gewerkt door studenten en docenten aan het organiseren van een Open Dag. "Studiezoekers kunnen via de chatfunctie op Whatsapp en een livestream vragen stellen aan studenten en docenten, er worden online presentaties gegeven en er kan een live radioshow worden gevolgd", vertelt Scheffer.

Ook heeft Inholland Alkmaar allemaal video's aan elkaar geëdit. "Filmpjes van introductiedagen en eerdere open dagen. Dit om de jongeren toch een gevoel te geven van hoe het er in de school aan toegaat."

Oriëntatiedag

De online oriëntatie start aankomende zaterdag 4 april vanaf 10:00 uur. Behalve de livestream, blijft alle informatie op de website van Inholland voorlopig nog een tijdje beschikbaar. Dus ook na zaterdag kunnen studiezoekers nog alles over de opleidingen terugvinden.