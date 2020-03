Extreme rust bij strandhuisjes Wijk aan Zee, eigenaren mogen nog verankeren

Eigenaren van de strandhuisjes hebben van de gemeente toestemming gekregen om deze in de komende dagen nog even te verankeren, vertelt Jeroen Limmen, die de huisjes beheert. "Het hoeft niet per se vandaag, maar we hebben afgesproken dat mensen de komende dagen nog even langs mogen komen om te zorgen dat hun huisje in orde is."

Gisteren werd bekend dat door de coronacrisis, de strandhuisjes niet meer geplaatst mogen worden en de huisjes die er al staan ook niet gebruikt mogen worden. Dit is een van de regels uit de noordverordering van de Veiligheidsregio Kennemerland. Het gaat hierbij om de stranden van Zandvoort, Bloemendaal, IJmuiden, Wijk aan Zee en Heemskerk.