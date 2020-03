Eigenaren bang voor schade aan strandhuisjes na plotselinge sluiting

Vanmiddag werd duidelijk dat per direct geen strandhuisjes mogen worden bijgeplaatst op het strand. Ook mag er niemand meer aanwezig zijn. De regel geldt voor de stranden van Wijk aan Zee, Heemskerk, IJmuiden, Bloemendaal en Zandvoort.

Op het strand van Wijk aan Zee wordt al enige tijd flink geklust. De meeste strandhuisjes staan al op hun plek, maar moeten nog wel worden opgebouwd.

"We hadden afgesproken met de gemeente dat er maximaal twee personen per huisje zouden zijn om op te bouwen", reageert beheerder Jeroen Limmen. "Daarom is het jammer dat we het niet af kunnen maken."

'Schade niet te voorkomen'

Volgens Limmen kan bij 'het kleinste beetje wind' schade ontstaan aan de huisjes, zolang ze niet zijn afgebouwd. "Dat gaat tot heel veel problemen leiden. We krijgen gewoon materiële schade. Eigenlijk is dat niet te voorkomen."

Limmen hoopt snel wat te horen van de gemeente. "Wellicht dat we als beheerder per huisje de huisjes toch minimaal zouden kunnen opbouwen."