Verbod op strandhuisjes tijdens coronacrisis

De regel geldt in alle gemeentes binnen de Veiligheidsregio Kennemerland. Het gaat hierbij dus om de stranden van Zandvoort, Bloemendaal, IJmuiden, Wijk aan Zee en Heemskerk.

Het verbod staat in de nieuwste versie van de noodverordening voor de regio Kennemerland, die zojuist is gepubliceerd. Daarin staat ook dat campings en jachthavens hun sanitaire voorzieningen moeten sluiten.

Gebieden sluiten

Vakantieparken, campings mogen openblijven en net als in het openbaar vervoer geldt daar dat er maatregelen moeten worden genomen om mensen op anderhalve meter te houden.

De voorzitter van de veiligheidsregio, burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer, kan gebieden aanwijzen waar niemand meer mag komen, met uitzondering van de mensen die daar wonen of moeten werken.

Groepen van drie of meer

Net als in de rest van het land geldt in Kennemerland vanaf nu dat groepen van drie of meer personen, die geen anderhalve meter afstand houden, een boete kunnen krijgen. Personen in hetzelfde huishouden of groepen spelende kinderen zijn hiervan uitgezonderd.

Winkels en markten mogen open blijven, maar dan moeten ze wel maatregelen treffen waardoor hun klanten anderhalve meter afstand houden. Lukt dat niet, dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

Alle maatregelen gelden tot de minister vraagt om de noodverordening in te trekken. Het verbod op bijeenkomsten geldt tot 1 juni.