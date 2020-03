Dijklander Ziekenhuis: “Iedere vier dagen verdubbeling aantal patiënten” 

Die verdubbeling zal volgens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers, ook nog wel even aanhouden. Hij vertelde gisteren aan de Tweede Kamer dat er op dit moment zo’n 600 mensen met een Corona-besmetting op de intensive care liggen in Nederland, maar verwacht wordt dat dat er 1 april 1100 zullen zijn.

Capaciteit

De vraag is dan, hoe lang kunnen ziekenhuizen deze verdubbeling nog aan en wanneer is de maximale capaciteit bereikt? “Nu de stijging van het aantal coronapatiënten landelijk gezien iets lijkt af te vlakken, is het lastig om te voorspellen wat dat betekent voor de toestroom van patiënten die in het ziekenhuis opgenomen moeten worden. Er wordt hier met man en macht gewerkt om de capaciteit fors uit te breiden, onder andere door het verschuiven van afdelingen en het versneld opleiden van collega’s van andere afdelingen, zodat zij aan de slag kunnen op de ‘corona-afdelingen’. Zo bereiden we ons goed voor op de piek die we verwachten. Tot nu toe gaat dat heel goed”, aldus Heijnen.