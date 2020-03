Toename van agressie in bus door corona: "Zwartrijders vallen nu meer op"

NOORD-HOLLAND - Mensen die werken in het openbaar vervoer in Amsterdam en omgeving hebben de laatste dagen last gehad van agressieve reizigers, daarbij zijn ze bedreigd en zelfs mishandeld. Dat schrijft het stadsbestuur van Amsterdam in een brief aan de gemeenteraad.

Bart de buschauffeur

"Bij het aanspreken van reizigers op niet inchecken, zijn personeelsleden van vervoerders onheus bejegend en in enkele gevallen is er zelfs sprake geweest van mishandeling van personeel. Het is onacceptabel dat personeel van onze vervoerders onheus wordt bejegend en zelfs mishandeld", valt te lezen in de brief. Regiobreed Woordvoerder Rick de Vries van overkoepelende organisatie Transdev waar onder andere Conexxion onder valt, herkent het probleem. "Dit speelt zich niet specifiek in Amsterdam af. Maar ook bijvoorbeeld in Haarlem of de Zaanstreek", vertelt hij aan NH Nieuws. Waar het probleem precies vandaan komt, is volgens De Vries lastig te zeggen: "De bussen zijn een stuk leger. Als iemand niet incheckt dan valt dat op en zegt de buschauffeur er meteen iets van. Hierdoor komt het vaker tot een confrontatie. Of deze mensen dan het excuus gebruiken dat ze dachten dat het gratis was, is lastig te zeggen. We hebben hier geen onderzoek naar gedaan."

Positieve geluiden Toch gaat er volgens De Vries ook heel veel goed. "We horen van chauffeurs dat heel veel passagiers ze bedanken en laten weten dat ze het waarderen dat de bussen rijden. Dat doet de chauffeurs echt goed." Flexibel De Vries benadrukt dat het openbaar vervoer er alles aan doet om Nederland draaiende te houden: "We rijden nu met een zondagdienstregeling. We vernamen dat sommige mensen zoals ziekenhuispersoneel hierdoor niet op tijd op hun werk konden komen omdat de eerste bussen pas wat later gaan rijden. We hebben hier meteen op ingespeeld door extra bussen in te zetten zodat iedereen op tijd op het werk kan zijn."