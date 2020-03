Bussen deels afgesloten vanwege coronavirus: passagiers moeten achterin instappen

Op de deur van de bussen is een waarschuwing geplakt. Naar verwachting worden de bussen later op een 'nettere' manier afgesloten, met bijvoorbeeld een ketting.

Ziekteverzuim

Een woordvoerder van OV-NL laat weten dat het ziekteverzuim onder buschauffeurs enorm is toegenomen nu iedereen met een kuchje thuis moet blijven: "We willen zo lang mogelijk doorrijden. De chauffeurs zien honderen mensen per dag, dus dit is echt om ze te beschermen", legt hij uit.

Volgens de woordvoerder reageren passagiers begripvol op de maatregel.