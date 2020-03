Rode Kruis overspoeld met donatie van miljoenen medische handschoenen

“Het is fantastisch om te zien dat mensen gehoor hebben gegeven aan onze vraag. De mailbox stroomde vol na de eerste oproep voor medische hulpmiddelen, waar nu een tekort aan is", aldus Peter Lasschuijt, crisiscoördinator bij het Rode Kruis.

Tientallen vrijwilligers van het Rode Kruis hebben het hele weekend gebeld om het grote aanbod aan materiaal te inventariseren. Intussen zijn er meer dan 125 duizend maskers, ruim 36 duizend beschermingsbrillen en 500 liter ontsmettingsmiddel gedoneerd.

Ook de Action neemt noodmaatregelen rondom het coronavirus. Van de bijna 1600 Action filialen in Europa, is twee derde momenteel gesloten. "Die filialen en de distributiecentra liggen vol met producten die op dit moment niet verkocht kunnen worden. Dat slaat een diep gat in de financiële situatie van Action", zo schrijft een woordvoerder in een reactie op het bericht. "Daarnaast bieden we waar mogelijk ondersteuning door donatie van medische- en voedingsproducten die wij beschikbaar hebben."