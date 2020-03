Brandweerkorpsen starten inzamelingsactie voor hulpmiddelen

WESTWOUD - Meerdere brandweerkorpsen van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zamelen hulpmiddelen in die ziekenhuizen momenteel hard kunnen gebruiken. Het is een iniatief vanuit het korps in Westwoud waar je morgen ook terecht kan om spullen te brengen.

Het was bevelvoerder Arjan Schouten van de brandweer in Westwoud bij wie het idee ontstond. Hij is ook medewerker van de ambulancedienst en weet hoe hard alle hulpmiddelen nodig zijn. "Donderdag heb ik de actie bedacht en ook aangekaart bij de Veiligheidsregio. Daar waren ze zo enthousiast dat het is uitgebreid naar meerdere kazernes."

Inzameldag Westwoud

Bij de kazerne in Westwoud kunnen mensen morgen hulpmiddelen brengen tussen 10 en 17 uur. Er is behoefte aan: FFP-1, FFP-2 en FFP-3 maskers, veiligheidsbrillen, spatschermen half of volgelaat, wegwerpoveralls en nitril handschoenen. "We hebben veel bedrijven benaderd en meerderen hebben aangegeven langs te komen. We hopen op heel veel spullen, maar hoeveel exact is nog afwachten. Maar we krijgen veel reacties, daar zijn we heel blij mee."

En mochten mensen niet in de gelegenheid zijn om hulpmiddelen langs te brengen, maar wel wat willen doneren, dan komen de initiatiefnemers het ook graag halen.