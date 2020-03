Examenleerling d'Ampte uit Hoorn teleurgesteld: "Examen doen geeft voldoening"

WOGNUM - Het leven van eindexamen leerlingen door heel Nederland staat op zijn kop. Maanden lang wordt er toegewerkt naar het eindexamen, maar door de uitbraak van het coronavirus ziet het einde van het schooljaar er ineens heel anders uit. Ook voor Meike Brinkman (16) uit Wognum.

NH Nieuws / Chantal Bos

Meike had gehoopt dat ze dit schooljaar nog centraal examen kon doen. Het was voor haar dan ook een grote teleurstelling dat ze waarschijnlijk tot 1 juni niet naar school kan. "Ik had gehoopt dat we 6 april weer naar school konden", vertelt Meike teleurgesteld aan NH Nieuws.

Ze was dan ook zeker niet blij toen ze hoorde dat het vaak zo gevreesde eindexamen niet doorging. "Ik was zeker niet blij. Ik wilde juist examen doen want dat geeft de voldoening dat je het echt hebt afgesloten." Wat Meike tot nu toe te horen heeft gekregen van haar school d'Ampte uit Hoorn, is dat aan de hand van haar huidige cijferlijst en een nader te bepalen schoolexamen, getoetst zal worden of ze wel of niet zal slagen. Later zal er vanuit de scholengemeenschappen meer duidelijkheid komen over hoe de schoolexamens afgenomen zullen worden.

Dit komt voort uit het besluit dat minister Slob vandaag bekendmaakte dat er dit schooljaar geen centrale eindexamens voor middelbare scholieren afgenomen zullen worden. Scholen moeten op basis van de schoolexamens gaan beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet. En dus komt er voor eindexamenleerlingen een abrupt einde aan hun middelbareschooltijd: géén examenstunts of examenfeesten, maar thuis voor je tablet of laptop.

Aanpak d'Ampte De directie van Tabor College d'Ampte laat weten druk bezig te zijn met hoe zij de schoolexamens zullen gaan afnemen. "Wij gaan de komende twee weken beraden hoe wij de schoolexamens zullen gaan vormgeven. Het kan zijn dat bepaalde toetsen in een andere vorm worden afgenomen. Bijvoorbeeld in plaats van een schriftelijke opdracht een praktische opdracht. Zolang het maar op afstand is ", vertelt d'Ampte directeur Stef Macke, terwijl hij in een online meeting zit met de schoolleiding.

Voor alle middelbare scholen heerst er op dit moment ook nog veel onduidelijkheid. Mogen er voor 1 juni bijvoorbeeld kleine groepjes leerlingen op de scholen toegelaten worden om specifieke exmanens af te nemen of blijft iedere vorm van samenkomen verboden? "Als ik strikt kijk naar de brief van de minister zou dat tot de mogelijkheden moeten behoren. Toch heerst er nog wel wat onduidelijkheid over de maatregel 'samenkomsten' en wat er daarbij gezegd wordt over onderwijsinstellingen. Daarom wachten wij de berichtgeving na 6 april af en lopen niet teveel op de zaken vooruit. We gaan er in deze bijzondere situatie in ieder geval alles aan doen om de leerlingen niet de dupe te laten worden van hetgeen wat er nu allemaal in Nederland plaatsvindt", aldus Macke.