Centraal examen gaat definitief niet door

NOORD-HOLLAND - Het centraal examen gaat dit jaar definitief niet door. Dat blijkt uit een brief van minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven aan de Tweede Kamer, die in handen is van NH Nieuws. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van schoolexamens hun diploma alsnog behalen.

De brief is tot stand gekomen in overleg met een heel aantal organisaties, waaronder vakbonden, onderwijskoepels en de leerlingen- en studentenorganisaties.

Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is dit gezien de omstandigheden de beste beslissing. De reden van dit besluit is, zo staat in de brief, dat leerlingen in de huidige situatie niet goed genoeg voorbereid kunnen worden op het centraal examen.

Afstand

Scholen krijgen tot 6 april de tijd om de schoolexamens goed en veilig te organiseren. Ze worden opgeroepen om de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen, bijvoorbeeld door te videobellen. De schoolexamens en het centrale examen vormen normaal gesproken samen het eindexamen.

Persconferentie

"Ik wil tegen middelbare scholieren zeggen dat ik goed besef dat dit voor hen een onzekere tijd is", zei Slob in een persmoment over het annuleren van de eindexamens. "Het zijn ingrijpende maatregelen, maar leerlingen worden zoveel mogelijk begeleid."

Daarnaast bleek nog uit de persconferentie dat gekeken wordt naar leerlingen die eventueel zakkenop basis van de schoolexamens. "Leerlingen die zakken, krijgen de mogelijkheid van beroep en herkansing", zei Slob in een persmoment. "Er wordt snel meer duidelijk over de voorwaarden hiervan."