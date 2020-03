Kindercoach biedt hulp aan: "Stress en boosheid haalt immuniteit naar beneden"

"Wat mensen zich niet realiseren is dat angst, stressen en boosheid ook je immuniteit naar beneden haalt - en dat is wel iets om bij stil te staan", legt ze uit. Nu ze door de coronacrisis zelf niet aan het werk kan, besloot ze haar hulp tijdelijk gratis aan te bieden.

Haar belangrijkste tip is weliswaar een voor de hand liggende, maar volgens haar toch belangrijk om te benoemen: communiceren. "Bespreek het met elkaar. Met je partner, maar ook met je kinderen, hoe klein ze ook zijn. Uit je gevoelens, en kijk naar de positieve dingen die je ermee kunt doen."

Kinderen laten meedenken

Volgens de kindercoach is iedere situatie anders, en bestaan er geen standaardrecepten hoe met deze situatie om te gaan. Wel is het volgens haar belangrijk de kinderen mee te nemen in het zoeken naar oplossingen voor het probleem. "Laat ze ook meedenken hoe je de komen maanden thuis met elkaar omgaat."