Texelse kapster Cocky knipt door: "In de supermarkt staan ze ook in mijn nek te hijgen!"

TEXEL - Het coronavirus is voor kapsalons op Texel een duivels dilemma. In tegenstelling tot de horeca is voor de kappers nog geen sluitingsbevel gekomen. Ze mogen daarom nog wel open blijven, maar veel kappers vinden het risico te groot. Voor Texels beroemdste kapster Cocky is het echter een uitgemaakte zaak: "Pas als de minister zegt stoppen, dan stop ik".

Cocky is sinds enige tijd zzp'er en zit in de zaak bij haar collega Peter: "Ik laat hem niet in de steek. Er lopen hier nog zes kapsters rond en die zitten nu thuis. Maar er moet wel betaald worden." Cocky is niet zo overtuigd van de financiële steun van de regering "Je ziet wat er in Groningen is toegezegd aan de slachtoffers van de aardbeving. Daar zou ik niet te veel op vertrouwen."

Enkele kilometers verderop heeft Bibi van der Slikke haar kapsalon Qnipp in Den Burg. De kapster ziet het, in tegenstelling tot Cocky, niet zitten om door te gaan met knippen: "Wij staan veel dichter op onze klanten en het gevaar op besmetting is veel groter dan in en café of restaurant." Ze heeft haar in ieder geval tot 6 april gesloten en haar vaste klanten afgebeld.

Risico van het vak

Over de risico's van besmetting is Cocky vrij nuchter: "Je komt inderdaad in de buurt van je klant maar ze hijgen je niet in je gezicht. Risico is er natuurlijk altijd. Maar ik liep gisteren in de supermarkt en daar was het zo druk en stonden mensen mij ook in mijn nek te hijgen."

De belangenorganisatie voor kappers, de ANKO, schrijft op haar website dat het aan de kappers zelf is om te beslissen of ze open blijven. Wel raad ze kappers aan de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om besmetting te voorkomen. Voor kappers die besluiten de deur te sluiten voorziet de ANKO dat er financiële steun komt vanuit de regering.