West-Friesland Grote zorgen over West-Friese bloemensector: "Ik hou mijn hart vast"

ANDIJK - Er zijn grote zorgen over de toekomst van bloemenkwekers. Een sector die enorm groot is in onder meer West-Friesland. Door de coronacris ligt de handel zo goed als stil. En ook al zijn er steunmaatregelen aangekondigd door het kabinet, het is maar de vraag of sommige kwekers het zolang volhouden.

Niels Kreuk is tulpenkweker in Andijk, maar ook bestuurslid van de overkoepelende Koninklijke Algemeene Vereniging voor Bloembollencultuur (KVAB). Hij ziet hoe zwaar hij en zijn collega's het hebben. "Je moet in vier maanden tijd je geld verdienen. En als daar dan zes tot acht weken tussenuit vallen, dan kan je het drama wel omschrijven. Ik hou m'n hart vast of iedereen opgewassen is tegen dit geweld."

Quote We hebben 70.000 planten die we nog kwijt moeten. Het is uitzichtloos. Pieter beerepoot, bloemenkweker

Voor bloemenkweker Pieter Beerepoot dreigt ook een enorme financiële strop. "We hebben 70.000 kamilleplanten die rijp zijn. Die moet in tien dagen weggaan. Dat is nu uitzichtloos, we weten het niet."



Mede daarom deed hij een oproep op Facebook. Want om te voorkomen dat al die bloemen de versnipperaar in gaan, probeert hij er nog zoveel mogelijk te verkopen via een kraam aan de weg.



Tekst gaat verder onder de video

Kosten besparen door minder personeel Het kabinet kondigde een stevig pakket steunmaatregelen aan om bedrijven te ondersteunen. Maar dat kan wel eens te laat zijn voor sommige kwekers. "Het is een heel mooi pakket, dat is te prijzen. Maar dan moet een bedrijf in de kern wel gezond zijn, anders red je het niet." Ondertussen is het vooral zaak om zoveel mogelijk te snijden in de kosten. "Ik heb zondag ook tegen een aantal mensen gezegd: 'sorry, we gaan proberen met minder mensen hetzelfde werk te doen, of minder werk'. En bloemen die we niet kwijt kunnen gooien we gelijk weg. Het is de tering naar nering zetten, maar het is niet makkelijk."