Wervershoofse zet donatie-actie op: een bosje tulpen voor 'zorgtoppers'

Door de coronacrisis is de vraag naar bloemen laag. Tulpenkwekers worden hard getroffen en moeten een groot gedeelte van hun oogst weggooien. Maar daar wist Karin wel raad mee. "Je ziet weleens, in crisis komen de meest creatieve dingen naar boven", begint ze.

Haar idee is om de tulpen af te leveren bij zorgverleners. In plaats van dat de tulpen in de prullenbak belanden moeten ze symbool staan als een blijk van waardering. Karin werkt zelf in de zorg en ziet met eigen ogen waarom zorgverleners zo'n bos verdienen. "Het is eigenlijk om de zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. Zij zijn echt keihard aan het werk."

