Tulpensector lijdt onder coronacrisis: Venhuizer kweker houdt plukdagen

De kas werd opengezet zodat mensen zelf tulpen kunnen plukken. Voor een lage prijs, maar dat is beter dan weggooien. "Op de veiling draait een derde van de tulpen die we aandragen door, die worden dus niet verkocht. En dat kost heel veel geld", vertelt kweker Carla Laan.

Kwekers in problemen

Vooral de kwekers die in kassen hun tulpen telen komen in problemen. Voor de Venhuizer kweker is het nog niet zover. Maar er is wel degelijk financiële schade. "Wij moeten het hebben van het kweken op land. Deze broeierij (red. kweken in de kas) doen we erbij als hobby. Maar dit kost nu teveel geld."



Een post op Facebook waarin de plukdagen werden aangekondigd deed wonderen. Vanaf het moment dat de deuren van de kas open gaan is het een komen en gaan van mensen. "Ik vond het leuk om met m'n kleindochter te doen, en mijn dochter is ook mee", vertelt een man. "Het is een uitje, ik ben hier met een vriendin en de kinderen zijn mee. Maar het is triest voor ondernemers dat dit moet gebeuren, maar we maken er maar wat moois van."

Te weinig tulpen

Het is zelfs zo'n groot succes, dat omliggende kwekers ook tulpen komen brengen. Bloemen die anders in de prullenbak zouden eindigen. En zo krijgt het ook een positieve wending, aldus de kweker. "Het is voor mij meer het promoten van het tulpenvak. Dat mensen kunnen zien hoe wij werken. We geven mensen zo een stukje vrolijkheid in huis."