90.000 mondkapjes komen aan op Schiphol

Op Schiphol is vanochtend vroeg een toestel van de Chinese maatschappij Xiamen Air aangeland met daarin 20.000 mondkapjes. In totaal stuurt het land 90.000 mondkapjes en 50.000 handschoenen naar Nederland. Het materiaal is onder andere bedoeld voor het Erasmus MC in Rotterdam en andere zorginstellingen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De mondkapjes zijn een schenking van de drie Chinese partnermaatschappijen van KLM: Xiamen Air, China Eastern en China Soutern. De eerste zending werd in ontvangst genomen door KLM-directeur Elbers, Ernst Kuipers van het Erasmus MC en Brinio Veldhuijzen van Zanten van KLM Health Services.

Elbers: "Deze hulp van onze Chinese vrienden laat zien hoe nauw China, Nederland en KLM met elkaar verbonden zijn. Het zijn ontzettend moeilijke tijden voor ons land en ons bedrijf dus zijn we heel blij met deze hulp voor KLM en voor Nederland. Nog geen twee maanden geleden hebben wij als KLM aan China een donatie gedaan en nu worden wij zo geweldig en genereus geholpen. Dat voelt heel goed." Er is momenteel een tekort aan mondkapjes in Nederland. Vracht in plaats van passagiers Wekelijks gingen er voor het uitbreken van de coronacrisis 59 vluchten van KLM en haar partners van Schiphol naar het vasteland van China. Luchtvaartmaatschappijen gaan nu vaker passagiersvliegtuigen inzetten voor het vervoeren van vracht, zoals medisch materiaal. Ook de Boeing 787 Dreamliner van Xiamen Air werd voor het inreisverbod van Chinese maatschappijen normaal gevuld met passagiers.

