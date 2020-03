Huisartsen uit hele provincie naarstig op zoek naar mondkapjes: "Ik slaap er slecht van"

NOORD-HOLLAND - Huisartsen doen massaal een oproep via social media om zoveel mogelijk beschermende middelen binnen te halen. "Lever mondmaskers, plastic schorten en veiligheidsbrillen zo snel mogelijk in!", luidt bijvoorbeeld de verklaring van Zorgkoepel West-Friesland.

Ook Huisartsenpraktijk Alders in Wieringerwerf, postte een bericht op Facebook. Helaas stromen de mondkapjes nog niet binnen: "We hebben er nu een paar gekregen, maar het loopt absoluut niet storm", vertelt huisarts Sarah Alders.

"We gebruiken de mondkapjes als we mensen zien tijdens het coronaspreekuur. Het is nu zo dat iedereen die een beetje hoest verdacht is. Ook al komt iemand voor zijn teen bijvoorbeeld", aldus Alders.

Stress

De voorraad mondkapjes in de huisartsenpraktijk is bijna op. Voor huisarts Alders een grote bron van stress: "We maken ons enorme zorgen. Ik slaap er slecht van. Je kunt niet naar een coronaspreekuur zonder mondkapje. De tandarts heeft al mondkapjes gedoneerd, maar die gebruiken we voor de patienten. Ze beschermen namelijk minder goed dan de kapjes die wij moeten gebruiken."