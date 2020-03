Tent voor coronadrukte Dijklander Ziekenhuis: 'Maar absoluut geen sprake van crisis'

HOORN - Meerdere mensen hebben al gebruik moeten maken van de coronatent bij de spoedeisende hulp van het Dijklander Ziekenhuis. "Er is hier absoluut geen sprake van een crisis. Deze tent is ter voorbereiding voor verwachte patiëntenstromen en dat we daar dan klaar voor zijn", vertelt het hoofd van de spoedeisende hulp, Yolanda van Zwol.

Marijn Mathot is één van de verpleegkundigen in de tent. Iedere bezoeker van de Spoedeisende Hulp moet door de zogenoemde 'triage-tent'. Patiënten moeten op twee meter afstand blijven en worden ondervraagd. Zodra blijkt dat er mogelijk sprake is van een coronabesmetting wordt een speciale procedure gevolgd. "Dan kleden we ons om. Dat betekent handschoenen, een pak en een masker. En dat betekent dat die persoon als coronaverdachte wordt beschouwd. Die zal ook via de ambulance-ingang (red. een aparte ingang) naar de spoedeisende hulp worden gebracht."

Goed voorbereid

Jaarlijks traint het ziekenhuispersoneel op dit soort uitbraken legt van Zwol uit. "Als we opschalen, is dit stap één. Natuurlijk is het spannend, we weten niet precies wat er op ons afkomt. Maar we zijn voorbereid dus dat is een fijn gevoel. En er is een enorme saamhorigheid binnen de hele organisatie om samen deze klus te klaren."