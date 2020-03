Amstellandse scholen gaan digitaal verder: "Het gebouw is dicht, het onderwijs gaat door"

In Uithoorn even geen middagspits op het fiestspad vandaag. Het is angstvallig stil rondom de grootste school van het dorp. Ook veel Aalsmeerders zitten op het Alkwin aangezien dit de dichtsbijzijnde middelbare school is voor HAVO en VWO.

Rector Rob Dijkstra is positief gestemd over de vorm waarin de lessen tijdens de zogeheten 'lock-down' worden gegeven.

"Gelukkig hebben we de laatste jaren een digitaliseringsslag gemaakt in het onderwijs. Alle leerlingen hebben laptops naast normale boeken dus dat maakt het voor ons minder moeilijk om het onderwijs nu te organiseren."

'Geen houdbare situatie meer'

Ook Bert Kozijn, rector van het Herman Wesselink College in Amstelveen is er klaar voor.

"Er is vandaag hard gewerkt om voorbereidingen te treffen voor onderwijs op afstand. We maken gebruik van digitale middelen die we afgelopen jaren al hebben ingevoerd op de school. Een flink aantal collega's kwam vorige week om begrijpelijke redenen niet naar school. Zij merkten zichzelf aan als risico of wilden de school ontwijken. Veel leerlingen waren ook afwezig, op een gegeven moment heb je geen houdbare situatie meer."



Kozijn is dus blij met de keuze van premier Rutte om de scholen in ieder geval tot 6 april dicht te houden. Het onderwijs zal er de komende weken anders uit zien voor leerlingen van het HWC.

"Je kunt in beeld komen via het scherm, dus er is wel contact. Een soort live-constructie. Al het andere gaan we ervaren in de komende weken. Ik vind het ook wel spannend en ben benieuwd naar hoe we het onderwijs zinvol houden deze weken."

Themareis

Helaas, voor een groepje Amstelveense scholieren. "We zouden eigenlijk op themareis gaan naar Krakau in Polen maar dat gaat niet door." Een ander meisje vertelt: "Ik dacht eerst wat chill, maar het voelt toch een beetje raar. Het is heel saai. Ik mag het huis niet uit van m'n ouders maar als ik met m'n vriendinnen ben mag het wel."