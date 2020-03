Prostitutie hard geraakt door coronavirus: "Het wordt een stuk minder gezellig nu"

ALKMAAR - Door de maatregelen rondom het coronavirus is ook het Alkmaarse prostitutiestraatje de Achterdam platgelegd. Volgens exploitant Kees van Ojen zijn de buitenlandse dames naar huis. "Je kan in deze tijd beter bij je familie zijn."

Al eerder werden maatregelen genomen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Want het oudste beroep van de wereld is risicovol in deze tijd. De kamers werden voorzien van handzeep en andere desinfecterende middelen. Ook besloten sommige sekswerkers al naar huis te gaan.

De ramen in het spannendste straatje van Alkmaar zijn verlaten. Op de deuren briefjes met daarop de tekst dat de kamers tot nader order gesloten zijn. Klanten moeten op een andere manier aan hun trekken komen. "Sinds we gisteren moesten sluiten, krijg ik uitsluitend telefoontjes van klanten met de vraag of we nu werkelijk dicht zijn. Ze moeten iets anders verzinnen."

Nu is, volgens Van Ojen, iedereen naar huis. "We hebben de meiden de huur van gisteren terugggeven en we hebben verteld dat we sluiten. Daar was overigens alle begrip voor. Veel meiden waren ook bang dat de grenzen dicht gingen en kozen al eerder eieren voor hun geld. Je kan in deze tijd beter bij je familie zijn."

Minder gezellig

Hoewel iedereen nu toch wel op de hoogte zou moeten zijn van het feit dat het openbare leven plat ligt, komen we toch een van de vaste klanten tegen. Hij wil ons wel te woord staan, maar wel anoniem. "Als iedereen 1,5 meter van elkaar af moet staan dan kun je hier moeilijk naar binnen gaan. Het is nu een stuk minder gezellig, daar komt het op neer."

Exploitant Kees van Ojen begrijpt het besluit van het kabinet om deze maatregel te nemen. Hij hoopt wel dat het niet te lang gaat duren. "We hebben natuurlijk wel wat vet op de botten maar het is wel een financiële klap. Het wordt een slecht jaar, maar een slecht jaar is nog geen slecht leven."