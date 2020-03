Geplaagde Leeghwaterbrug maandag 30 maart open; nog een laatste weekendafsluiting te gaan

ALKMAAR - Het werk aan de Leeghwaterbrug nadert dan toch echt haar einde. Volgend weekend worden de allerlaatste werkzaamheden uitgevoerd waarvoor de brug in de N242 in beide richtingen wordt afgesloten. Maandag 30 maart zou de geplaagde brug dan eindelijk in z'n geheel beschikbaar zijn voor alle verkeer.

provincie Noord-Holland

Van vrijdag 27 maart om 20.00 uur tot en met maandag 30 maart 06.00 uur zal de Alkmaarse Leeghwaterbrug nog een laatste keer in z'n geheel zijn afgesloten. Dan worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan de brugdelen. De brug is dan maandag in de ochtendspits eindelijk zonder beperkingen open voor het verkeer. Mits er geen tegenslagen zijn door Corona of andere onvoorziene omstandigheden. De openstelling van de Leeghwaterbrug was eigenlijk eind 2018 gepland.

