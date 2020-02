Werk aan Leeghwaterbrug hervat, hoofdaannemer mag bouwterrein weer op

ALKMAAR - De werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug in Alkmaar, die eerder deze week gedeeltelijk stil kwamen te liggen, kunnen worden hervat. Het conflict tussen de hoofdaannemer en een onderaannemer, die besloot het bouwterrein op slot te gooien, is achter de rug.

Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Een woordvoerder van de provincie heeft Alkmaar Centraal vanochtend laten weten dat de grootste kou uit de lucht is na gesprekken tussen beide partijen. Zorgen over een uitgestelde oplevering van het project zijn volgens de provincie niet nodig: "We gaan nog steeds uit van oplevering in maart 2020."

Kettingen

De hekken om het terrein werden dinsdag afgesloten met kettingen en hingen oranje borden waarop viel te lezen: "Op dit werk oefent Friso Civiel B.V. haar retentierecht uit."

Friso Civiel is een onderaannemer van Spie, de hoofdaannemer van het project. Het retentierecht is het recht van een schuldeiser om een goed dat hij onder zich heeft niet af te geven aan de schuldenaar zolang zijn prestatie of inspanning niet is betaald.