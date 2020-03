Nog even volhouden, Leeghwaterbrug deze week 's avonds nog afgesloten

ALKMAAR - Het is nog even doorbijten voor gebruikers van de Leeghwaterbrug in Alkmaar. De brug is deze week nog elke avond gesloten van 20.00 tot 06.00 uur. De werkzaamheden duren tot en met vrijdagochtend en ook in het weekend zal de Leeghwaterbrug waarschijnlijk nog een keer worden gesloten.