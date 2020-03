Luuk kan zijn vrouw niet meer verzorgen na coronamaatregelen: "Dit doet vreselijk zeer"

HAARLEM - Een aantal mantelzorgers en partners van cliënten in het Reinaldahuis in Haarlem mag niet meer naar binnen. De zorginstelling heeft strenge coronamaatregelen genomen. Tot verdriet van Luuk Munsterman die zijn vrouw Coby niet meer kan bezoeken. "Dit doet vreselijk zeer."

Luuk Munsterman kan zijn Coby nu niet meer binnen helpen. "Ik smeer normaal gesproken haar brood en help haar met het avondeten. Maar nu mag ik niet meer naar binnen. Ik zit buiten en het wasgoed bijvoorbeeld wordt door personeel naar me toegebracht."

Pannenkoekenrestaurant

Wat wel mag, is buiten een wandeling maken. Tot gisteren kon nog het pannenkoekenrestaurant in de buurt worden bezocht. Maar de horeca is nu ook gesloten. "We kunnen nu nergens even gaan zitten." Luuk blijft zoveel mogelijk buiten voor het zorgcentrum zitten. "Ik zit hier wel zes uur per dag. Het is één groot drama voor ons", zegt hij en hij wijst naar andere partners/mantelzorgers van cliënten die buiten voor de deur zitten.

Eerlijk

Zij zijn boos omdat andere mensen wel in- en uit lopen in het Reinaldahuis, zoals vrijwilligers en bewoners die zelfstandig wonen. Luuk weet dat bij andere zorgcentra wél 1 bezoeker per bewoner naar binnen mag. "Wij begrijpen dat er maatregelen tegen corona moeten worden genomen. Als wij ons ziek voelen, komen we hier ook echt niet naar toe. Maar het moet wel eerlijk gaan. Medewerkers en bewoners roken buiten en gaan weer naar binnen. Ook gaan ze naar de Dekamarkt. We hebben er een hekel aan dat er onderscheid wordt gemaakt. Dat doet ons vreselijk zeer."

Laatste levensfase

De partners van de buitenzitters wonen op de gesloten afdeling en hebben bijvoorbeeld een vergevorderde vorm van de ziekte van Alzheimer. Eén van de wachtenden buiten zegt: "Ze zitten daar vaak in hun laatste levensfase. Dan kan je ons dit toch niet aandoen?" Sommige mantelzorgers en partners moeten van ver komen, soms zelfs vanuit de provincie Zuid-Holland.