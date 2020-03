Marathon Mo kan door corona niet hardlopen voor goede doel: "Ik baal ervan"

NAARDEN - Hardloper Mohamed Azarfane gaat op in april niet de ultamarathon in Zuid-Afrika lopen. Ook dat evenement is door de coronacrisis afgebelazen. Het is een enorme teleurstelling voor de fanatieke Naarder.

Mohammed uit Naraden liep al veertien marathons voor het goede doel en dankt daaraan de bijnaam 'Marathon Mo'. Op 11 april zou hij in Zuid-Afrika zijn vijftiende rennen, tijdens de Two Oceans-marathon. Een wedstrijd van maar liefst 56 kilometer. Nieuwe uitdaging "Dat is een nieuwe uitdaging, het is kijken hoe ver je je grenzen kan stellen", vertelde Mo eerder aan NH Nieuws. Hij zou ook nu niet gaan lopen voor zichzelf, maar zamelde zo geld in voor kinderen met hartproblemen. Hij heeft zich maandenlang het snot voor ogen getraind.



Zondag kwam het nieuws dat ook dit evenement voorlopig niet doorgaat als gevolg van uitbreek van het corona. "Ik baal ervan, maar geheel logisch. Verder ben ik aan aan het afwachten hoe de organisatie dit afwikkelt. En ik ben aan het bedenken hoe ik dit een vervolg kan geven."



