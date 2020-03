Massale corona-paniek: "Over vier maanden weten we pas wat ‘gek’ en ‘normaal’ is"

AMSTERDAM - Nederland is in de ban van het coronavirus. In Amsterdam wordt massaal gehamsterd en zijn de eerste gasmaskers gespot op straat. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, verklaart de paniek aan NH Nieuws. “Mensen zijn liever nu ‘een beetje gek’, dan dat ze over een tijdje moeten vaststellen dat ze niet adequaat hebben gereageerd."

Dat sommige mensen in paniek naar de supermarkt trekken om levensmiddelen in te slaan, terwijl anderen juist heel koel blijven, ligt volgens Pont aan het type dreiging.

Pont: "Het aantal besmettingen kan toenemen of afnemen. Het is dus geen constante dreiging. Deze verschilt van dag tot dag. Steeds opnieuw moet men bedenken hoe ze zich hier tot verhouden. Over vier maanden weten we pas wat nu ‘gek is' en wat ‘normaal is'.

Hysterie

Hij vindt het niet vreemd dat mensen die het hoofd doorgaans koel houden, nu misschien toch besluiten om 'mee te doen' met de rest van de maatschappij.

Pont: "Zelfs als je weet dat je hysterisch bezig bent, kun je alsnog besluiten om hier aan toe te geven. 'Liever nu licht hysterisch, dan dat ik mezelf over een week verwijten moet maken', is de gedachtengang. Daarmee is 'onterecht' bang zijn een rationele reactie. Hoe langer de situatie gaat duren, hoe extremer de reactie wordt."

Brein

Aan de andere hand zijn de nuchtere reacties volgens hem juist te verklaren aan de hand van de samenstelling van ons brein.

Pont: "Het brein is conservatief ingesteld. Van alle scenario’s worden specifieke gedachten soms als leidraad genomen. Neem als de tsunami in Azïe, toen mensen op het strand bleven lopen, omdat ze zichzelf simpelweg niet voor konden stellen dat er daadwerkelijk een levensgevaarlijke vloedgolf op ze afkwam."