Lege schappen bij Dekamarkt: 'Maar geen problemen met voorraad'

Vooral het wc-papier, schoonmaakartikelen, diepvries en houdbare producten worden massaal ingeslagen. "De vraag is momenteel dusdanig groot dat het aanbod niet meteen aansluit op de vraag", laat de Dekamarkt weten.

Veel mensen zijn aan het hamsteren geslagen vanwege het coronavirus. Tegenover NH Nieuws laat een klant van Dekamarkt in IJmuiden-Zeewijk weten dat het 'een gekkenhuis' is. "Veel schappen zijn leeg. We wilden een paracetamol halen, maar tot kon niet eens."