Stikstofoverwinning voor gemeente Schagen: bouw nieuwe reactor tast natuur niet aan

PETTEN - Een historische overwinning voor de gemeente Schagen: de bouw van de nieuwe Pallas-reactor heeft geen negatieve gevolgen voor de flora en fauna in de omgeving van de kernreactor in Petten. Dat heeft de Raad van State vandaag geoordeeld. De bezwaarmakers zijn op alle fronten in het ongelijk gesteld.

Stichting Duinbehoud en twee bewoners uit Sint Maartensvlotbrug wilden met de rechtszaak voorkomen dat de reactor zou worden gebouwd. Ze wezen daarbij op het stikstofbeleid. De stikstofuitstoot zou zodanig zijn, dat de natuur er negatieve gevolgen van ondervindt.

Bovendien zouden andere locaties voor de reactor niet zijn onderzocht, vonden ze. De Pallas-reactor had volgens hen ook prima in Borssele (Zeeland) kunnen komen.

Maar de Raad van State gaat niet mee in hun redenaties. De overschrijding van de waarden betekent volgens haar niet automatisch dat de natuur wordt aangetast, enkel dat 'de mogelijkheid van een aantasting niet zonder meer afwezig is'.

Geen gevaar

De Natura 2000-gebieden in de buurt van de reactor lopen daarom geen gevaar, meent ze. "De enkele stelling van Stichting Duinbehoud dat naar eigen waarneming de kwaliteit van verschillende habitattypen - anders dan blijkt uit de veldonderzoeken die zijn gedaan - slecht is, is ontoereikend."

En verhuizing naar Zeeland is volgens de Raad van State geen optie, met name omdat de voornaamste klant (Curium) in Petten zit. De reactor honderden kilometers verderop zetten zou alleen maar 'kostbaar tijdverlies' opleveren.

Van tafel geveegd

Ook de andere bezwaren, onder meer over het feit of een nieuwe reactor noodzakelijk is, zijn door de Raad van State van tafel geveegd. De bouw kan dus doorgaan. Met de nieuwe isotopenreactor zijn veel kankerpatiënten geholpen, omdat ze voor hun behandeling afhankelijk zijn van het materiaal dat hier wordt ontwikkeld. De istopen helpen bij de diagnose of behandeling. Dagelijks worden wereldwijd 30.000 patiënten behandeld, in Nederland gaat het om ruim 400.000 behandelingen per jaar. De nieuwe reactor moet in 2025 klaar zijn.