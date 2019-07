Ondernemer blij, maar zorgen bij milieuclub over komst nieuwe reactor Petten

PETTEN - Het nieuws dat de financiering voor de nieuwe Pallas-reactor in Petten bijna rond is, levert verschillende reacties op. De supermarkt-ondernemer uit het kustdorp is blij, maar de vereniging Pettemerduinen Kernreactor Vrij maakt zich grote zorgen.

Minister Bruins heeft vandaag de Tweede Kamer ingelicht dat er financiers zijn gevonden voor een nieuwe isotopenreactor in Petten. Deze moet in 2025 open zijn.

Volgens Rogier Moonen, eigenaar van de supermarkt in het dorp, gaat dat nieuwe banen opleveren. En dat is hard nodig, want het gaat niet goed met de middenstand in Petten. "We hebben hier op dit moment maar vier of vijf bedrijven die nog een beetje floreren, horeca is er bijna niet en er is anderhalve strandtent. We moeten de consument of toerist wat te bieden hebben."

'Techniek achterhaald'

Maar aan de andere kant is de vereniging Pettemerduinen Kernreactor Vrij niet blij. "Het is onbegrijpelijk. We willen geen nieuwe kernreactor hier in de duinen," vertelt Marja Raat. "Het is erg jammer dat in zo'n kwetsbaar duingebied, vlak bij de recreatie, de bollenteelt en voedselteelt toch weer een reactor komt."

Volgens de overheid zijn veel kankerpatiënten geholpen met de komst van een nieuwe reactor, omdat ze voor hun behandeling afhankelijk zijn van het materiaal uit de reactor. Dagelijks worden wereldwijd 30.000 patiënten behandeld of gediagnosticeerd met isotopen uit Petten. In Nederland gaat het om ruim 400.000 behandelingen per jaar.

Raat maakt zich ernstige zorgen om de uitstoot in de lucht en het water, terwijl er andere methoden zouden zijn om medische isotopen te maken. "De techniek die ze gaan gebruiken is achterhaald. Het is dezelfde als van de oude reactor die hier al zestig jaar staat. Andere projecten die veiliger zijn en minder radioactief afval leveren worden niet gesteund door de Nederlandse overheid. Een gemiste kans."