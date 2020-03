Hilversumse Joris raakte al zijn gedoneerde geld kwijt, maar is nu toch geopereerd

HILVERSUM - Eind goed al goed voor de Hilversummer Joris Janmaat, die maar liefst 90 kilo is afgevallen. Eerder dit jaar zag hij een flink bedrag aan donaties verloren gaan, dat hij bij elkaar had gespaard voor een operatie. Die gedroomde operatie is er nu alsnog gekomen. "Ik voel me heel goed", vertelt hij.

NH Nieuws

Hij is net terug uit Turkije waar de operatie is uitgevoerd. Tijdens de operatie hebben ze twee kilo huid verwijderd rond Joris zijn buik. Maar het avontuur stond eind augustus op losse schroeven toen de website Dream or Donate uit de lucht ging en al het geld weg was.

Verdriet en boosheid overheerste, maar hij zette de knop om en vocht door. Hij startte zelf een doneerwebsite op om zijn droom alsnog in vervulling te laten gaan, want die operatie is belangrijk voor hem. "Ik wil niet meer dagelijks geconfronteerd worden in de spiegel of twijfelen om mijn shirt uit te trekken als ik naar het strand ga. Ik schaam mij en wil dat niet meer hoeven doen. Het enige wat ik wil is normaal zijn", vertelde hij eerder.

Dat heeft hij nu bereikt en hij is blij. "Als ik nu in de spiegel kijk, denk ik 'ik mag er zijn'. Dat heeft eigenlijk alleen maar met eigenliefde te maken. hou van je zelf , geef om je zelf en je bent tot heel veel in staat."