Gedupeerden Dream or Donate willen gesprek met oprichter van de site

HILVERSUM - Mensen die gedupeerd zijn door het uit de lucht halen van Dream or Donate willen rond de tafel met Robert-Jan Mastenbroek, de oprichter van de inzamelingssite. Dat zei Royce de Vries van advocatenkantoor De Vries & Kasem na afloop van een besloten bijeenkomst vanavond voor mensen die nog geld claimen van Mastenbroek.

Op Dream or Donate kon geld voor goede doelen worden ingezameld. Vorige week was de site plotseling niet meer bereikbaar. Mastenbroek zei dat Dream or Donate was gehackt en dat hij daarom stopte met zijn site. Een aantal initiatiefnemers van inzamelingsacties vreest dat het geld dat is toegezegd via Dream or Donate nooit meer binnenkomt.

De Vries zei dat op de besloten bijeenkomst ongeveer 45 mensen aanwezig waren. Die stelden dat ze gezamenlijk nog voor ongeveer 25 inzamelingsacties geld te goed hebben. De Vries zei dat is gesproken over mogelijke stappen tegen Mastenbroek.

"Een gesprek met de oprichter van Dream or Donate is een eerste optie. Daarmee zou je de kwestie het snelst kunnen afhandelen", aldus De Vries. Hij voegde eraan toe Mastenbroek zelf al heeft laten weten dat hij overleg wil met gedupeerden.