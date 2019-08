Joris raakt donaties kwijt door Dream or Donate-debacle: "Die operatie kan ik wel vergeten"

HILVERSUM - Verdrietig en teleurgesteld, maar vooral boos. Hilversummer Joris Janmaat is in alle staten nadat hij sinds gisteren al zijn opgehaalde donaties voor een buikwandcorrectie kwijt is. De doneeractie van Joris stond op de crowdfundingswebsite Dream or Donatie, die gisteren plots offline werd gehaald. "Alles is weg. Mijn hoop op die operatie is vervlogen."

Joris haalde geld op voor een buikwandcorrectie, een zware maar bovenal ook erg dure operatie. Die operatie is belangrijk voor hem. De afgelopen twee jaar viel de Hilversummer geheel op eigen kracht meer dan tachtig kilo af, maar de gevolgen van zijn zwaarlijvigheid merkt hij nog elke dag. "Ik wil niet meer dagelijks geconfronteerd worden in de spiegel of twijfelen om mijn shirt uit te trekken als ik naar het strand ga. Ik schaam mij en wil dat niet meer hoeven doen. Het enige wat ik wil is normaal zijn", vertelt hij op Dream or Donate.

Doneeractie liep op rolletjes

De buikwandoperatie van Joris kost 10.000 euro. Een bedrag waarvan zijn zorgverzekering geen enkele euro vergoedt. Joris besloot met zijn verhaal naar buiten te treden en een doneeractie op te zetten. Dat liep op rolletjes: van de 10.000 euro haalde Joris razendsnel 1.700 euro op. "Veel mensen waren bereid om geld te geven. Het was hartverwarmend. Zelfs een paar vrienden die leven van een bijstandsuitkering doneerden geld, echt top. Ik had heel veel vertrouwen dat het goed zou komen."

Hoop nu vervlogen

Dat vertrouwen op een goede afloop is voor Joris sinds gisteren helemaal vervlogen. Het plotse uit de lucht halen van Dream or Donate kwam voor Joris als donderslag bij heldere hemel:

Tekst gaat verder onder de video.



Met geld er vandoor

Waarom Dream or Donate zo plotseling offline is, is niet precies bekend. Oprichter Robert-Jan Mastenbroek zegt dat hij getroffen is door hackers, maar daar wordt door velen aan getwijfeld. Ze vrezen dat hij er met hun geld vandoor is. "En dat denk ik ook. Ik heb er best wel wat verstand van, maar dit verhaal klopt gewoon niet. Ik ga morgen aangifte doen en ik hoop dat anderen dat ook doen. Hij mag hier niet mee weg komen."

Uithuilen en opnieuw een doneeractie opzetten, ziet Joris niet zitten. "Ik ben echt ten einde raad. Ik wil niet nog een keer opnieuw langs mensen gaan om om geld te gaan leuren. Dat kan ik ook gewoon niet maken. De operatie bekostigen via deze weg is nu wel vervlogen. Maar uiteindelijk komt hij er wel, hoor, maak je geen zorgen."