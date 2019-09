Hilversumse Dream or Donate-gedupeerde Joris blij en opgelucht: "Ik krijg mijn geld terug"

HILVERSUM - Hilversummer Joris Janmaat kan weer lachen na een paar verdrietige weken. Bijna een maand nadat hij zijn opgehaalde geld voor een buikwandcorrectie kwijtraakte doordat crowdfundingswebsite Dream or Donate plots uit de lucht werd gehaald, krijgt hij zijn geld terug. "Het is niet te omschrijven hoe blij ik hiermee ben", reageert hij opgelucht.

Toen Dream or Donate-oprichter Robert Jan Mastenbroek eind augustus als donderslag bij heldere hemel zijn succesvolle crowdfundingswebsite offline haalde, leken Joris en tientallen andere mensen met een actie te kunnen fluiten naar hun geld. Joris had op dat moment 1.700 euro opgehaald voor zijn buikwandcorrectie.

Het betekende voor hem dat zijn hoop op die buikwandcorrectie - die belangrijk voor hem is omdat hij op eigen kracht 80 kilo is afgevallen en de gevolgen van zijn zwaarlijvigheid nog elke dag merkt - helemaal vervlogen was. "Ik kan het wel vergeten", vertelde hij destijds aan NH Nieuws.

Goed nieuws

Joris liet het er niet bij zitten en zette alles op alles om zijn verdwenen geld terug te krijgen. Samen met zeker 30 andere gedupeerden nam hij een advocaat in de arm. Die kwam na veel getouwtrek over en weer gisteren met goed nieuws: het geld komt terug. "De afgelopen dagen leek het steeds al de goede kant op te gaan en werd de hoop dat ik mijn geld terug zou krijgen steeds reëeler. Vandaag kwam eindelijk het verlossende woord. Ik ben daar zo ontzettend blij mee. Het is gerechtigheid voor ons allemaal en ook een beloning. Ik heb hier de afgelopen maand zo hard voor gevochten", vertelt Joris.

Joris krijgt al zijn destijds opgehaalde geld terug. En mooi meegenomen: hij was ondertussen al een nieuwe crowdfundingsactie begonnen en heeft daar ook al 1.750 euro opgehaald. "Dat betekent dat ik nu bijna 3.500 euro heb opgehaald. Ik moet in totaal 10.000 euro hebben dus ik heb nog wel even te gaan, maar dit heeft echt me echt weer een boost gegeven. Die operatie gaat gewoon lukken."

Geen schoonheidsprijs

Nu alles toch goed lijkt te komen, houdt Joris langzamerhand een steeds beter gevoel over aan de afgelopen weken. "Het heeft natuurlijk allemaal heel lang geduurd en de hele zaak verdient zeker geen schoonheidsprijs. Ik voelde me ook enorm lullig naar iedereen die gedoneerd had. Maar uiteindelijk loopt het allemaal toch goed af. Ik ben alle mensen die me de laatste tijd geholpen hebben ook heel erg dankbaar. Zonder die steun was ik nooit zover gekomen. Dan was ik echt bij de pakken neer gaan zitten."