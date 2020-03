Meester Jean Paul mag niet meer voor de klas na media-aandacht coronavermoeden

Toen het gezin Mensing gisteren geen coronabesmetting bleek te hebben, was de opluchting groot. Kort na dit goede nieuws kreeg vader Jean Paul van zijn werkgever te horen dat hij niet meer voor de klas mag staan. In een mail aan de ouders laat de school weten dat het optreden van het gezin in de media voor grote onrust zou hebben gezorgd bij de school. Hierdoor is er volgens De Bareel een vertrouwensbreuk ontstaan.

School wilde geen herrie

Nadat Jean Paul in quarantaine was gegaan, heeft hij met de school overlegd. De school wilde niet teveel herrie en zei tegen Jean Paul dat hij "gewoon ziekgemeld zou worden, zonder specifieke reden." In dat gesprek werd besloten dat er geen media-aandacht zou worden gezocht rond het vermoeden van een besmetting met het virus.

Italië

In de voorjaarsvakantie was het gezin op vakantie in Noord-Italië. Nadat het hele gezin ziek werd, wilden ze graag getest worden op het nieuwe coronavirus. Toen Jean Paul's vrouw Rosalie bij de GGD en het RIVM tegen een muur aan liep, stapte ze naar de media. Dit rekent de school Jean Paul aan, terwijl hij hier niet van op de hoogte was.

Het gezin van Jean Paul emigreert eind van de maand naar Italië. Er zou een afscheid zijn voor de kinderen en hun meester, maar dat kan door het vervroegde vertrek niet doorgaan. Jean Paul zou graag nog afscheid nemen van de kinderen: "Dit zou ook beter zijn voor de klas".