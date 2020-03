Gezin uit Castricum negatief getest op corona: "We zijn blij dat de poppenkast voorbij is"

CASTRICUM - Ze waren de afgelopen dagen volop in het nieuws: de familie Mensing uit Castricum. Het gezin kwam terug uit Noord-Italië en had ziekteverschijnselen, die erg leken op die van het coronavirus. Ze hebben maar liefst acht dagen lang op een test voor het coronavirus moeten wachten. Vandaag bleek deze test gelukkig negatief te zijn.

"Daar zijn we hartstikke bij mee. We betreuren nogmaals dat we dit aan de kaak hebben moeten stellen. Het ging natuurlijk alleen maar om de gezondheid van mijn gezin", vertelt Jean-Paul Mensing in het programma van June tot Twaalf bij NH Radio.

Acht dagen lang werd het gezin van het kastje naar de muur gestuurd, toen zij probeerde zich te laten testen op het virus. Op 22 februari keerde het gezin terug van een vakantie in Noord-Italië, een kleine week voordat de eerste Covid-19-besmetting in Nederland bekend werd. Rosalie Mensing en haar twee-jarige dochter Isabella voelden zich niet goed. De dag erna kreeg Isabella zware ademhalingsproblemen.

Onverantwoordelijk

Ook toen de gezondheid van Jean-Paul's vrouw, Rosalie, verder verslechterde was het volgens hun huisarts en de GGD niet nodig een coronatest te laten doen. Veel mensen in zijn omgeving vonden het onverantwoordelijk dat hij ging werken. "Wij hebben de protocollen steeds gevolgd van de GGD en RIVM. En zij zeiden dat we gewoon konden werken."

Uiteindelijk acht dagen later mochten ze een test doen. Deze bleek vandaag negatief te zijn. Met Rosalie gaat alles goed. "Sinds ze aan de antibiotica is gaat gelukkig alles goed. Het blijkt om een longontsteking te gaan. We zijn blij dat de poppenkast voorbij is."