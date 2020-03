Gezin uit Castricum wordt week na Italiëreis eindelijk getest op corona: "GGD laat steken vallen"

CASTRICUM - Op 22 februari kwam Rosalie Mensing met haar man en twee kinderen terug uit Noord-Italië. Voor terugkomst naar Nederland was het hele gezin ziek geworden. Met hoge koorts en flinke hoestbuien vreesden ze voor het coronavirus. De verbazing is dan ook groot dat er pas vandaag -acht dagen na terugkomst- en vele belletjes naar de huisarts, GGD en ziekenhuis later pas getest wordt op het virus.

Privéfoto Rosalie Mensing

"Eenmaal terug uit Italië was mijn zoon al aan de beterende hand maar onze dochter had serieuze ademhalingsproblemen. Ik was erg koortsig en moest veel hoesten. Wij wisten ondertussen net 24 uur dat Noord-Italië een probleem had met het coronavirus", deelt Mensing op de Facebookpagina Je Bent Castricummer Als... "Doordat onze dochter zoveel moeite had met ademen zijn wij zondag 23 februari naar de huisartsenpost in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk gegaan. Van te voren hebben we wel gebeld om te melden dat wij net terug kwamen uit Noord-Italië. De huisarts ging even overleggen met de microbioloog. Hij belde een kwartier later terug om ons te vertellen dat wij geen bedreiging zijn en daarom gewoon langs konden komen", beschrijft Mensing.

Quote "De huisarts schrok en belde gelijk de GGD" Rosalie Mensing

Als een dag later Rosalie en haar dochter zich nog steeds beroerd voelen, bellen ze de huisarts: "De huisarts schrok en belde gelijk de GGD. Later die dag belde de huisarts terug en die vertelde mij dat de GGD goed had gekeken waar wij precies in Noord-Italië zijn geweest en dat ik gewoon een griepje had", aldus Mensing. 'Geen reden om te testen' Niet veel later wordt ze teruggebeld door de huisarts met een verontrustende boodschap: "Hij vertelde mij dat het gebied verbreed was. De huisarts ging daarom nog een keer met de GGD bellen. Het was ondertussen dinsdagmiddag en ik werd opnieuw teruggebeld door de huisarts die mij vertelde dat de GGD en het RIVM nog steeds geen reden zagen om ons te testen."

Privéfoto Rosalie Mensing

Longontsteking Zaterdagochtend (29 februari) gaat het nog slechter met Rosalie. Ze denkt dat ze een longontsteking heeft en belt het landelijke nummer van de RIVM: "De vrouw aan de lijn heb ik het hele verhaal uitgelegd. Ze vertelde mij dat zij geen arts was en dat ik een huisarts of de GGD moest bellen. Ik belde dus uiteindelijk maar de huisartsenpost van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk op", beschrijft Rosalie.

Quote "Ze vonden nog steeds niet dat ik getest moest worden. Ik was flabbergasted!" Rosalie Mensing

Het ziekenhuis weet nog van het vorige belletje van de vrouw en willen haar volgens Rosalie niet meer ontvangen: "Ik was een risico en ze vonden dat ik getest moest worden. Het GGD werd weer gecontacteerd. Die hebben uiteindelijk mij teruggebeld en deze mevrouw aan de lijn vond ook wel dat ik getest moest worden dus zij ging het RIVM bellen en overleggen. Even later werd ik teruggebeld en vertelde de mevrouw van de GGD dat het RIVM nog steeds niet vond dat ik getest moest worden. Ik was flabbergasted!"

Lees ook IJmond Patiënt op intensive care RKZ Beverwijk positief getest op coronavirus

De man van Rosalie, die al deze tijd als docent voor de klas heeft gestaan, kan zijn oren niet geloven en belt woedend de huisarts op: "De huisarts heeft uiteindelijk besloten dat ik maandag 2 maart preventief aan de antibiotica moest voor een vermoedelijke longontsteking. Ook werd ons verteld dat wij dus vandaag 3 maart getest gaan worden op het coronavirus", aldus Rosalie. 'Steken laten vallen' "Waarom ik dit wilde delen? Omdat ik vind dat het RIVM en de GGD steken laten vallen. Ik vind het daarom ook niet gek dat er zo weinig besmettingen zijn in Nederland", benadrukt Rosalie. Bang voor het virus is het gezin in ieder geval niet. Aan het einde van de maand verhuizen ze naar Italië. "Mits we niet besmet zijn natuurlijk!"