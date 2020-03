Veel bezorgde telefoontjes bij verschillende GGD-locaties door coronavirus

NOORD-HOLLAND - Je voelt je niet helemaal lekker en je bent bang dat je het coronavirus hebt. Het advies? Neem contact op met de GGD als je vragen hebt. De telefoontjes stromen inmiddels binnen bij verschillende GGD-locaties in Noord-Holland. "Maandag was er een piek met 200 telefoontjes", vertelt Marije Mansfeld van GGD Gooi- en Vechtstreek.

Deze week zijn er al tientallen testen afgenomen bij GGD Hollands Noorden. "Gelukkig hebben we nog geen bevestigde gevallen in onze regio. Maar voordat je weet of iemand het virus heeft moeten er testen afgenomen worden en daar zijn we nu heel erg druk mee", vertelt Anneke van Doorn van GGD Hollands Noorden.

GGD Gooi- en Vechtstreek

Ook de GGD Gooi- en Vechtstreek krijgt veel telefoontjes binnen bij hun callcenter. Zo vertelt Marije van Mansfeld, strategisch communicatieregisseur van GGD Gooi- en Vechtreek, dat de telefoontjes vooral toenamen nadat bekend werd dat Nike gesloten was door een eventuele besmette medeweker. "Maandag was er een piek met 200 telefoontjes."

"Op woensdag hebben we het callcenter langer geopend, omdat die dag de eerste besmettingen in onze regio bekend werden. We kregen toen 118 telefoontjes."

Criteria

Vooralsnog weten ze de stroom aan telefoontjes goed te behandelen en hebben ze iedereen te woord kunnen staan. "De aanvragen voor een test komen vooral via de huisarts. Dat is ook de lijn. De criteria worden steeds aangescherpt op basis van de landelijke richtlijnen van het RIVM. Onze arts 'infectieziekten' overlegt met de huisarts of een test noodzakelijk is." Het kan namelijk gebeuren dat iemand een test wil, maar het niet krijgt omdat hij/zij niet aan de criteria voldoet."



"Wij zijn erop gericht om het testen te beperkten tot mensen die echt risico hebben gelopen; tot op heden kunnen wij binnen een dag testen. We hebben het tot nu toe goed onder controle."

Er zit uiteraard wel een grens aan het aantal testen en contactonderzoeken die zij de GGD kan uitvoeren. Dit wordt op landelijk niveau gemonitord.

GGD Kennemerland

Een woordvoerder van de GGD Kennemerland laat weten dat het ook daar druk is met telefoontjes. "Het is erg druk met telefoontjes die we krijgen, meer dan honderd per dag. Mensen stellen uiteenlopende vragen, waarvan de meeste informatie ook via de website is terug te vinden. We doen ons uiterste best om alles snel en goed op te volgen, maar soms loopt de wachttijd aan de telefoon ook op."