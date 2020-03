Gekleurd stukje plastic uit Wormer verovert de wereld

WORMER - Tijdens het spinnen bleef het garen van Simone van Doleweerd vaak vastzitten in een stukje metaal dat de stof naar het spinnenwiel geleid. Ze besloot zelf een plastic onderdeel te ontwerpen waardoor het euvel werd verholpen. Haar uitvinding gaat inmiddels de hele wereld over.

"Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Amerika en naar bijna heel Europa heb ik het inmiddels verzonden", vertelt Van Doleweerd over haar uitvinding.

3D-printer

De spinster maakt de plastic onderdelen met behulp van een 3D-printer in haar eigen huis. "Op deze haspel zit PLA, dat is een plantaardig kunststof, dat gaat door een verwarmingselement en dan wordt het op een verwarmd bed gespoten", vertelt ze.

Van Doleweerd verkoopt haar product naast de wol en garen die ze in haar winkeltje verkoopt. "In het begin ontdekte iedereen het en verzond ik dertig enveloppen per weekend. Nu is dat een beetje gestagneerd naar vijf per week. "