Kind in Diemen toch niet besmet met coronavirus

Afgelopen zaterdag werd bekend dat de partner en het jongste kind van de Amsterdamse vrouw, die in Diemen verblijft, ook het coronavirus zouden hebben. Het kind werd vervolgens nog twee keer getest op het virus en de uitslag daarvan was negatief.

De eerdere test bij het kind die positief was, bleek twijfelachtig te zijn, meldt het RIVM vanmiddag. De ouders van het kind zijn voor zover bekend nog wel besmet met het coronavirus.

Contactonderzoek

De vrouw liep het coronavirus twee weken geleden op in de Italiaanse streek Lombardije. Nadat bekend werd dat ze positief werd getest op het virus, startte de GGD direct een onderzoek in naar mensen met wie de vrouw in contact is geweest.

Kinderdagverblijf CompaNanny sloot afgelopen vrijdag per direct voor twee weken de deuren uit angst voor verdere verspreiding van het virus.